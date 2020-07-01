Мнение: Понеслось дерьмо по трубам из ...

Я часто не соглашаюсь с точкой зрения Маргариты Симоньян, но в данной ситуации поддерживаю на все 100%!Президент НПО «Центр поддержки гражданских инициатив «Свободный гражданин» Овсеп Хуршудян написал на своей странице в Facebook. Там такОООй вой стоит ...«Публичное заявление гражданки России, главного редактора международного информационного агентства «Россия сегодня», телеканала Russia Today и информационного агентства «Спутник» Маргариты Симонян о том, что «Россия имеет право стереть в порошок (“растереть”) Армению (или ее власти; в контексте неоднозначно), думаю, следует рассматривать как заявление руководителя фактических государственных информационных ключевых медийных учреждений, которое должно стать предметом межгосударственных разъяснений (текст поста М. Симонян в комментарии).Никто больше не должен сметь позволить себе такое выражение в отношении суверенной Республики Армения. Особенно, когда в нем содержится косвенный призыв к войне и разжигание межнациональной розни. Рассматривать этот отвратительный акт в контексте «межэтнического» разговора, как пыталась это представить Маргарита Симонян, неуместно и опасно.Кроме того, поскольку, кроме требования объяснений, Армения не может вмешиваться во внутренние дела России и, например, требовать смещения М. Симоняна с поста, Армении не остается ничего, кроме как прекратить на территории Армении деятельность редактируемого ею агентства «Sputnik Armenia». Армения должна, наконец, научить своего «союзника», по крайней мере, проявлять уважение к своему суверенитету, независимо от того, должностным лицом какого уровня он является».Письмо бывшего премьер-министра АрменииСцуко, вместо того, то бы прислушаться, так они в дерьмометании соревнуются..., но радует все же , что не все...Я поддерживаю М.Симоньян сегодня однозначно.