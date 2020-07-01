ВСУ будут следить за военнослужащими с помощью приложений в телефонах – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" для уменьшения случаев дезертирства распорядилось установить в телефонах военнослужащих программное обеспечение, позволяющее постоянно отслеживать их местонахождение. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Командующим ОТГ "Север" предписано изъять у личного состава соединений телефоны и установить программное обеспечение, разработанное специалистами СБУ, которое позволяет постоянно отслеживать местонахождение военнослужащего, отправляя каждые 15 минут данные его геолокации оперативному дежурному штаба (военной службы правопорядка) ВСП (операции объединенных сил) "ООС", – говорится в сообщении.

В Народной милиции пояснили, что такое решение было принято на основании проведенного в подразделениях ОТГ "Север" анализа состояния воинской дисциплины, который выявил, что "70% дисциплинарных проступков составляют самовольные оставления части военнослужащими".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

19 июля — Луганск