Андрей Вадимович такой большой, но в голливудские сказки верит

Андрея Вадимовича Макаревича прорвало на очередной текст. О правде, лжи и об отношении к закону в России и за бугром, в частности в США. Базовая идея – всё как обычно — народ не тот. А стало быть и Президент, которого этот народ очень любит. А народ не тот, потому что ему класть с прибором на законы, как и Президенту, который есть плоть от плоти своего народа. Все врут и не видят в этом ничего зазорного. А вот на светлом западе – всё с точностью до наоборот. Там все говорят исключительно правду.В качестве альтернативы Макаревич приводит некие фильмы из США, когда кто-то должен идти в суд и давать показания, но ему очень не хочется. Это лично для него опасно. Но он должен! Потому что, мать его, он даёт эти показания под присягой! Вот ведь какой честный и чистый американский народ, которым восхищается Андрей Макаревич.На это хочется ответить Макаревичу только одно – такой большой, а в сказки верит. Как можно дожить до таких седин и оставаться столь наивным? Ведь это реально попахивает каким-то диагнозом. Судить по какой-то стране по фильмам, да причём по избранным, несмотря на то, что даже в голливудском кино есть масса лент о том, как врут чиновники, бизнесмены, простые люди, о том, какая на самом деле зашкаливающая коррупция в США, какое бесправие и беспредел. В общем, тут можно сделать один главный и важный вывод – Андрей Макаревич есть один из немногих людей, кто не смотрел «Карточный домик» и «Миллиарды». И это – очень плохо.источник