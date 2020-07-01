Легендарный комбат "Сомали": Работайте братья

«Сегодня Михаилу Толстых исполнилось бы 40 лет, — отметил Глава Республики. — Все, кто знал Гиви, отмечают его решительность, работоспособность и хладнокровие перед лицом опасности. Он был военачальником от бога. Со дня убийства легендарного комбата прошло три с половиной года. Боль от потери не утихает, как и горячее желание добиться наказания для всех причастных к его смерти».

- Я никогда не думала, что мой сын будет защищать Донбасс от киевской хунты. Что украинская власть будет стрелять по мирным людям, что моему сыну придется взять в руки оружие и защищать собственный народ. Я благодарна Богу, что мы воспитали с мужем настоящего Героя, настоящего защитника своей земли, — сказала мама погибшего Нина Толстых.

В Донецке почтили память Героя Республики Михаила Толстых. Герою ДНР сегодня исполнилось бы 40 лет.Глава ДНР Денис Пушилин почтил память Героя Республики Михаила Толстых и возложил цветы к его могиле.Пушилин также отметил, что жители Донбасса всегда будут помнить Гиви, как верного товарища, на которого можно было положиться.Активисты общественной организации «Молодая Республика» (ОО «МР») в Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» в честь полковника Михаила Толстых на территории его войсковой части. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОО «МР».Михаил Толстых (позывной «Гиви») родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в вооруженных силах украины. В рядах ополчения ДНР — с самого начала конфликта. С мая 2014-го принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник ВС Республики. Погиб в результате террористического акта 8 февраля 2017 года в здании штаба своего подразделения в Макеевке. Похоронен в Донецке. На его доме в Иловайске и школе, где он учился, установлены мемориальные таблички.