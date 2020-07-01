Перевозчики из Донецка предлагают доставлять людей на КПВВ «Станица Луганская», — соцсети
Перевозчики, работающие на временно неподконтрольных территориях Донецкой области, предлагают гражданам перевозку из ОРДО в ОРЛО — на КПВВ «Станица Луганская».
Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает Восточный вариант со ссылкой на ДонПресс.
Так, пройти КПВВ «Станица Луганская» значительно проще, чем КПП «Еленовка», считают жители в соцсетях.
По их словам, перевозка проходит мимо блокпостов между Донецком и Луганском (официально сообщение между ОРЛО и ОРДО закрыто).
Местные жители считают, что это бизнес самих представителей «местной власти», которые пытаются заработать на перевозках.
«Господа, это зашквар вселенских масштабов! Неужели не понятно, что народ все видит и понимает, сравнивая это движение с «гуманитарными коридорами» на Еленовке и пропуском по 300 человек в неделю с невероятными преградами и ограничениями? Заявите уже на прямую, на уровне Морозовой, Пушилина и так далее — проезд в Украину и обратно открыт без ограничений, обсерваций и списков, но только через РФ. У вас даже в Штабе напрямую советуют ехать через Российскую Федерацию», — возмущены дончане. Политика - Сегодня, 21:13 95
Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает Восточный вариант со ссылкой на ДонПресс.
Так, пройти КПВВ «Станица Луганская» значительно проще, чем КПП «Еленовка», считают жители в соцсетях.
По их словам, перевозка проходит мимо блокпостов между Донецком и Луганском (официально сообщение между ОРЛО и ОРДО закрыто).
Местные жители считают, что это бизнес самих представителей «местной власти», которые пытаются заработать на перевозках.
«Господа, это зашквар вселенских масштабов! Неужели не понятно, что народ все видит и понимает, сравнивая это движение с «гуманитарными коридорами» на Еленовке и пропуском по 300 человек в неделю с невероятными преградами и ограничениями? Заявите уже на прямую, на уровне Морозовой, Пушилина и так далее — проезд в Украину и обратно открыт без ограничений, обсерваций и списков, но только через РФ. У вас даже в Штабе напрямую советуют ехать через Российскую Федерацию», — возмущены дончане. Политика - Сегодня, 21:13 95
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