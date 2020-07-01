В Луганске прошла акция памяти, посвященная погибшим 6 лет назад во время обстрела квартала Солнечный



18 июля 2014 года на перекрестке улиц Королева и Буденного от мин погибли восемь жителей города, еще двое скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу, несколько человек были ранены.

Участники акции выложили из зажженных лампад надпись «Остановите войну!», затем почтили память погибших жителей Луганска минутой молчания. В память о погибших также выпустили в небо более 100 светящихся белых шаров.

Завершилась акция возложением цветов к установленному на месте трагедии памятному знаку.

Культура - Сегодня, 21:33 76 В Луганске провели акцию памяти земляков, погибшим шесть лет назад в результате обстрела луганского квартала Солнечный. Об этом пишет ЛИЦ.18 июля 2014 года на перекрестке улиц Королева и Буденного от мин погибли восемь жителей города, еще двое скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу, несколько человек были ранены.Участники акции выложили из зажженных лампад надпись «Остановите войну!», затем почтили память погибших жителей Луганска минутой молчания. В память о погибших также выпустили в небо более 100 светящихся белых шаров.Завершилась акция возложением цветов к установленному на месте трагедии памятному знаку. Культура - Сегодня, 21:33 76

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