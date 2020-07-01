В Луганске 20 июля переменная облачность, без осадков, температура до 30 градусов тепла



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«С 21.00 19 июля до 21.00 20 июля на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 26-31 градус тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем — 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

По предварительному прогнозу:

— 21 июля ожидается переменная облачность, местами гроза, температура воздуха ночью 13-18, днем 26-31 градус.

— 22 июля — переменная облачность, днем местами кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов выше нуля.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:32 32 Температура воздуха в регионе 20 июля будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21.00 19 июля до 21.00 20 июля на территории ЛНР ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 26-31 градус тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем — 28-30 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.По предварительному прогнозу:— 21 июля ожидается переменная облачность, местами гроза, температура воздуха ночью 13-18, днем 26-31 градус.— 22 июля — переменная облачность, днем местами кратковременный дождь с грозой, температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов выше нуля.Погода в Луганске - Сегодня, 21:32 32

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