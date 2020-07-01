В воскресенье, в центре Луганска перевернулся военный автомобиль
В воскресенье, 19 июля, в Луганске произошло ДТП с участием военного автомобиля.
Об этом пишут луганчане в соцсетях.
По словам очевидцев, в районе стадиона «Авангард» Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем УАЗ. От удара джип перевернулся на крышу.
«Проезжал мимо сегодня. Такое впечатление, что его уронили с крана кверху пузом», — написал один из очевидцев в комментарии.
Отмечают также, что на перевернувшемся автомобиле были военные номера.
О пострадавших, а также о других подробностях аварии на данный момент неизвестно. Происшествия - Сегодня, 08:20 36
Об этом пишут луганчане в соцсетях.
По словам очевидцев, в районе стадиона «Авангард» Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем УАЗ. От удара джип перевернулся на крышу.
«Проезжал мимо сегодня. Такое впечатление, что его уронили с крана кверху пузом», — написал один из очевидцев в комментарии.
Отмечают также, что на перевернувшемся автомобиле были военные номера.
О пострадавших, а также о других подробностях аварии на данный момент неизвестно. Происшествия - Сегодня, 08:20 36
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