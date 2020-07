Плач ЦРУ: Агентов США обидели русские из ГРУ, В«разодрав лицоВ»

Контакты между разведками разных стран считаются пусть и не афишируемым, но достаточно обычным делом, даже если они состоят на службе государств-антагонистов. Другое дело в уровне открытости и достоверности информации, которой они обмениваются — особых секретов обычно никто не выдает, существуют лишь профессиональные интересы. Большей частью предпочитают шпионить друг за другом. И поверить в искренность взаимоотношений, скажем, ЦРУ и российской разведки (СВР и ГРУ) достаточно сложно, но контакты и обмен информацией существуют, в том числе по борьбе с международным терроризмом. Именно эти связи стали поводом для «бунта» отставных агентов ЦРУ.Сразу четыре бывших высокопоставленных представителей ЦРУ — Джон Сайфер, Стивен Холл, Дуглас Уайз и Марк Полимеропулос, на страницах влиятельной The Washington Post (не самое, мягко говоря, лояльное к президенту издание в США) раскритиковали президента США Дональда Трампа за призывы сотрудничать с Россией в сфере контртерроризма. Акцент в статье делается на то, что «плохие русские» не отвечают взаимностью на желание «хороших американцев» сотрудничать с ними. «Все усилия провалились по одной и той же причине: Кремль Путина не заинтересован в конструктивных отношениях с США», — считают авторы статьи.То есть посыла в этой публикации два: «возмутительные» директивы администрации Трампа, выданные разведывательному сообществу США по сотрудничеству с Россией в сфере контртерроризма, а второй заключается в том, что «российские разведывательные службы рассматривают ЦРУ как врага, и обычно расценивают сотрудничество как ещё один способ подорвать интересы США». В общем, ничего нового, за исключением повода для «разоблачений». Им стала новость о том, что российская военная разведка платит «вознаграждение» талибам за убийство американских солдат в Афганистане, а Трамп на это закрывает глаза.С подобным обвинением ранее выступила New York Times со ссылкой на анонимный источник в разведывательных структурах США. И хотя информация не нашла подтверждения и подобный факт отвергли в Белом доме, её оперативно использовал бывший вице-президент Джо Байден, который обвинил Трампа в предательстве «самой священной службы». С Байденом всё понятно, он считается одним из претендентов на президентский пост в Соединенных Штатах и готов использовать любой повод, чтобы «ущипнуть» Трампа. И, как мы и предположили, в США заговорили о введении новых санкций в отношении России, на этот раз за финансирование и вооружение «Талибана» *, движения, которое в самой РФ запрещено. Надо полагать, что сейчас для этой цели подключили и издание The Washington Post, которое устами отставных агентов обвинило Трампа и пожаловалось на несговорчивых русских разведчиков, не отвечающих взаимностью.Здесь интересны и сами личности «разоблачителей». Джон Сайфер, бывший начальник резидентуры ЦРУ, более 27 лет проводил спецоперации в России, Европе и Азии. Является соучредителем агентства Spycraft Entertainment (консультирует голливудских режиссеров, сценаристов и актеров по «шпионской» теме в кинофильмах). В интервью одному чешскому изданию он признался: «Когда я начинал, у меня был богатый набор фальшивых паспортов и водительских удостоверений. Я без труда менял имена. Такие возможности по-прежнему остаются, и спецслужбы рано списывать со счетов». Стивен Холл проработал в ЦРУ 30 лет, занимался проведением и управлением операций связанных с Россией. Дуайт Уайз также работал в управлении почти 30 лет, а также занимал должность заместителя директора разведывательного управления министерства обороны СШ. У Марка Полимеропулоса также большой цэрэушный стаж, специализировался на борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и Южной Азии, отвечал за тайные операции ЦРУ в Европе и Евразии.В общем, те ещё «друзья России», в объективности высказываний которых можно и усомниться, в том числе по «враждебности» российской разведки. «Для тех из нас, кто в течении последних 30 лет занимался в ЦРУ как вопросами связанными с Россией, так и вопросами контртерроризма, в запросах на расширение сотрудничества с российскими разведывательными службами нет ничего нового. Все мы были вовлечены в серьезные усилия, нацеленные на более тесное сотрудничество с Кремлём. И все попытки провалились», — констатируют отставники ЦРУ. Может, не особо и старались? Или, наоборот, «старались» так усердно, что вызвали естественную настороженность российской разведки.«Шедевром» сотрудничества ЦРУ и КГБ (нынешняя Служба внешней разведки — СВР до 18 декабря 1991 года входила в состав КГБ СССР как Первое главное управлении) можно считать российско-американскую комедию режиссера Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Действия в фильме разворачиваются в последние годы существования Советского Союза, холодная война закончилась и президенты СССР и США должны встретиться для важных переговоров, но они под угрозой из-за разгула русской мафии в Америке. В русской бане встречаются рабочие группы КГБ и ЦРУ, которые празднуют начало сотрудничества и задумывают совместную операцию.Комедия она и есть комедия, однако тогда, в начале 1990-х, складывалось впечатление, что сотрудничество между спецслужбами возможно, но жизнь показало ошибочность такого предположения. К слову, в титрах фильма есть благодарность за помощь в проведении съемок будущему президенту Дональду Трампу в его развлекательном комплексе «Талдж-Махал» в Атлантик-Сити. В общем, можно считать, что Трамп пошёл на «сотрудничество» с русской разведкой ещё 30 лет назад, поэтому и сейчас настаивает на более тесном взаимодействии ЦРУ с российскими коллегами по борьбе с терроризмом.Случай с получением ФСБ России в декабре 2017 года информации от американских партнеров о готовящихся терактах в Санкт-Петербурге, Трамп назвал «отличным взаимодействием». «Российский президент Путин позвонил поблагодарить меня и Соединенные Штаты за предоставленную информацию о готовившемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, тем самым спасли много жизней. Важное и отличное взаимодействие», — написал он тогда в Twitter. В самих Штатах Трампа тогда жёстко раскритиковали за «слив» информации и «сотрудничество с ГРУ».Критике подвергался в Соединенных Штатах и тогдашний глава ЦРУ Майк Помпео, после того как он в 2018 году встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Ему приходилось оправдываться (перед лидером демократического меньшинства в Сенате США Чаком Шумером) и говорить, что нет ничего некорректного во встречах с представителями руководства российских спецслужб. По его словам, «не смотря на то, что Москва и остается соперником, игнорирование шансов на сотрудничество по вопросам безопасности может поставить под угрозу жизни американцев». Однако меняются времена — меняется и риторика заявлений со стороны ЦРУ.В отличии от Трампа бывшие представители ЦРУ в меньшей степени рассчитывают на сотрудничество. «В ЦРУ мы часто шутили, что для Путина ситуация win-win обозначает „я обошел тебя дважды“. Добрые намерения со стороны США вновь и вновь оказались бесполезными для улучшения отношений. Периодически возникающее желание сотрудничать с русскими в борьбе с терроризмом это всё равно, что покупать павиана в качестве домашнего питомца, а потом удивляться, что у тебя разорвано лицо. Затем, выздоровев, ты идёшь и покупаешь ещё одного павиана. Сколько раз русские должны разодрать нам лицо, прежде чем мы поймем, что у нас принципиально разные цели?» — вопрошают бывшие агенты.Как именно ГРУ «драло» американской разведке лицо не уточняется, «цэрэушники» лишь упоминают случай с якобы финансированием неким подразделением российской военной разведки талибов, «поощряя» их для «охоты за головами» американских военнослужащих в Афганистане. Результат подобных обвинений не замедлил себя долго ждать. Как стало сейчас известно, в конгресс США представлен законопроект, в котором предлагается обязать главу Нацразведки сообщать конгрессу об известных ему случаях деятельности невраждебных стран против американских военнослужащих. Подобная инициатива конгрессменов Стефании Мерфи и Джо Каннингема, стала ответом на сообщения о «связях» России с движением «Талибан». Как отмечает американская пресса, это первый законопроект внесенный в ответ на «заслуживающие доверия» заявления американской разведки о том, что Москва якобы выплачивала вознаграждения боевикам, связанных с талибами, «побуждая их убивать военнослужащих США и коалиции в Афганистане».В общем, желаемый результат достигнут: вначале New York Times сделала «вброс» по «финансированию» российской разведкой талибов, потом The Washington Post нашла экспертов из числа бывших представителей ЦРУ, которую эту тему развили, сейчас инициирован явно антироссийский законопроект. Всё чисто по-американски. Ну, и Трамп во всём виноват.Виктор Сокирко