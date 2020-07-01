Европа оказалась основным источником коронавируса для России

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что коронавирус попал в страну в основном из Европы, а не из Китая, сообщили в пресс-службе Сколтеха.«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории России, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля – начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», – РИА «Новости» результаты исследования.Отмечается, что работа велась исследователями из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Института проблем передачи информации имени Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.«Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга – НИИ им. Вредена, где заболело более 400 человек. Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», – сообщает Сколтех.Исследование было сделано на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории России в период с 11 марта по 23 апреля. Результаты подтвердили предположение, что коронавирус попал в Россию из Европы в конце февраля – начале марта. Препринт с результатами исследования опубликован в базе medRxiv.Дмитрий Зубаре