Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.07.2020

"С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ, участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко (командующий Объединенными силами Владимир Кравченко. — Прим. ред.) отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны", — заявил Осадчий.

"За 19 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.

"Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25 бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население", - сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 18.07.202010:40Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.По его словам, зарубежные бойцы участвовали в конфликте на стороне Киева.Представитель Народной милиции ЛНР также сообщил, что украинское военное руководство поставило пресс-службам оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" и "Восток" задачу вместе с телевизионщиками найти и удалить видеоматериалы с передовой, на которых запечатлены иностранцы в составе подразделений силовиков.09:55Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольным республике населенным пунктам Калиновка и Логвиново.09:00Ранее Народная милициязаявила, что украинские силовики установили 36 противотанковых мин в районе подконтрольного Киеву города Счастье поперек автодороги, которая регулярно используется для передвижения мирными жителями и патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.Он призвал жителей города Счастье быть бдительными при нахождении в данном районе. По мнению Осадчего, подобными действиями командование операции Объединенных сил открыто игнорирует договоренности военно-политического руководства Украины по оборудованию новых КПП в Донбассе.По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.