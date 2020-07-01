Богами и пророками евреев были предки украинцев

, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле", - пишет в своей новой книге "Славные предки украинцев" Сергий Пиддубный, (2019 год, 256 стр, 199 грн).В аннотации говорится: "Вы до сих пор считаете, что украинцы молятся придуманным евреями богам и святым?Исследователь праукраинской истории и языка Сергей Поддубный приводит железные аргументы, что наоборот -(с) Эдуард Долинский https://www.facebook.com/eduar..., глава украинского Еврейского комитетаПрекрасно все.Борис Рожин