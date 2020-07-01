МАПП "Изварино" ограничил пропуск транспорта из-за ремонта на российском посту – ГТК ЛНР

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Изварино" ограничил пропуск всех видов транспортных средств из-за ремонтно-профилактических работ, проводимых на сопредельном российском таможенном посту "Донецк". Об этом сообщил пресс-центр Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР."В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на таможенном посту "Донецк" Миллеровской таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации с 20 июля 2020 года будет ограничен пропуск всех видов транспортных средств через пункт пропуска "Изварино", - цитирует пресс-центр начальника отдела организации таможенного контроля ГТК Республики Романа Терехова.Он уточнил, что ремонтные работы планируется завершить в течение 30 дней."Гражданам, которые согласно решению Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР имеют право пересечения границы, рекомендуем для перемещения на автомобиле выбирать пункты пропуска "Червонопартизанск" или "Должанский", - отметил начальник отдела.Терехов призвал жителей Республики и субъектов внешнеэкономической деятельности отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и заранее планировать маршрут для пересечения границы.Напомним, ЧСПК на состоявшемся 16 июня заседании расширила перечень категорий лиц, которым разрешен выезд из Республики. В частности, ЧСПК внесла изменения в ранее принятое решение об определении категорий лиц, которым разрешен выезд из ЛНР, а также дополнила список документов, являющихся основанием для выезда желающих покинуть Республику по причине возникновения особых жизненных обстоятельствВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 14 млн, из них более 597 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 600 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.20 июля — Луганск