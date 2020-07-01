"Почта ЛНР" в I полугодии приняла свыше 4,2 млн платежей на почти 982 млн руб.

Государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР" в I полугодии приняло свыше 4,2 млн платежей на сумму почти 982 млн руб. Об этом сообщили на предприятии.

"За шесть месяцев 2020 года свыше 4,2 млн платежей на сумму более 981,7 млн рублей принято от клиентов "Почты ЛНР", - говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что в отделениях почтовой связи можно оплатить: коммунальные услуги (без комиссии); услуги мобильной, стационарной связи, интернет-провайдеров, кабельного телевидения; различные виды налогов и сборов, иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты; другие платежи (за установку и обслуживание домофонов, прохождение профосмотра, услуги санэпидемстанции и так далее); любые бездоговорные платежи (при наличии полных банковских реквизитов получателя).

20 июля — Луганск