Луганские коммунальщики за неделю убрали более 10,8 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Луганский центр утилизации отходов" за минувшую неделю вывезли более 10,8 тыс. куб. м мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.

"За прошедшую неделю от многоквартирного жилья убрали 6471 кубометр, от частного сектора – 3337 кубов и портальной загрузкой – 504 куба, крупногабаритного мусора вывезли 530 кубов", – цитирует пресс-служба заместителя директора предприятия Сергея Воротникова.

Он уточнил, что сейчас коммунальщики продолжают работы в Жовтневом районе города, откуда только за субботу было вывезено около 118 кубометров мусора.

20 июля — Луганск