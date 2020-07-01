МГБ пресекло организованный киевскими силовиками канал контрабанды наркотиков в ЛНР

Сотрудники службы пограничной охраны МГБ ЛНР ликвидировали канал контрабанды наркотических средств в Республику, организованный СБУ и украинской национальной полицией. Об этом сообщила пресс-служба МГБ.

В ведомстве рассказали, что пограничники Республики задержали жительницу Луганска, пытавшуюся переместить через государственную границу ЛНР крупную партию наркотического вещества метадон, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 1,5 млн руб.

"Устойчивый канал поставки наркотического вещества с территории Украины в ЛНР организовали сотрудники департамента борьбы с наркопреступностью национальной полиции Украины, действующие под кураторством сотрудников 3-го управления главного управления СБУ в так называемых Донецкой и Луганской областях", - сообщили в МГБ.

В пресс-службе уточнили, что содействие в контрабанде наркотических веществ через линию разграничения оказывали военнослужащие отдела пограничной службы "Станично-Луганское 2" Луганского пограничного отряда и военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса ЛНР, в рамках которого ведется документирование преступной деятельности всех причастных лиц", - добавили в Министерстве, уточнив, что санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

20 июля — Луганск