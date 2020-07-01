"Лугансквода" с начала года начислила 350 тыс. руб. штрафов абонентам за незаконные врезки

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" с начала года начислило абонентам, незаконно подключившимся к водопроводным сетям, дополнительные платежи на общую сумму более 350 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"С начала текущего года было выявлено 159 незаконных врезок. Данным абонентам-нарушителям проведены дополнительные начисления за незаконное подключение и самовольное водопользование в размере более 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В "Луганскводе" предупредили жителей Республики и предпринимателей о том, что "несанкционированное подключение не только повлечет за собой в дальнейшем значительные финансовые затраты за безучетное водопотребление, но и административную ответственность".

Информацию о порядке подключения к сетям водоснабжения и водоотведения можно получить в абонентских отделах или на официальном сайте предприятия.

Напомним, в 2019 году "Лугансквода" начислила абонентам 780 тыс. руб. штрафов за незаконные врезки.

20 июля — Луганск