Шахтеры "Восток-угля" с начала работы предприятия подняли на-гора 1 млн т угля

Шахтеры Республиканской топливной компании "Восток-уголь" более чем за два месяца с момента создания предприятия подняли на-гора 1 млн т угля. Об этом сообщили в компании.

"Горняки Республиканской топливной компании "Восток-уголь" 18 июля выдали на-гора миллионную тонну угля. Результат достигнут коллективом за 2,5 месяца с момента образования предприятия и соответствует установленному плану. От выполнения показателей по угледобыче зависит своевременная заработная плата 30 тысяч сотрудников и наполнение бюджета Республики", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что достигнутая отметка является итогом успешной реализации производственной программы по стабилизации работы шахт и добросовестного отношения к работе тружеников угольных предприятий.

В "Восток-угле" уточнили, что наибольший вклад в "копилку добычи" внесли коллективы филиалов "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит", "Краснодонуголь" и "Центруголь".

"Наши шахтеры работают в непростое время – период становления компании. При этом, невзирая на сложности, не сбавляют темпов производства и каждодневным трудом подтверждают, что являются профессионалами. Спасибо каждому сотруднику филиалов за вклад в достижение достигнутого результата. В планах за период с мая по декабрь 2020 года добыть более пяти миллионов тонн высококачественного топлива. И я уверен, что наш коллектив с этой задачей справится достойно", - сказал генеральный директор топливной компании Владимир Шатохин.

На предприятии уточнили, что в настоящее время на шахтах филиалов компании добыча угля производится из 19 лав, а до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию девять новых очистных забоев.

Ранее Шатохин сообщал, что "Восток-уголь" объединяет 56 предприятий, где трудятся более 30 тыс. человек.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Восток-уголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

20 июля — Луганск