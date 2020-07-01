"Лугансквода" к вечеру возобновит водоснабжение 7 городов, сокращенное из-за обстрела ВСУ

Специалисты государственного унитарного предприятия "Лугансквода" к вечеру планируют возобновить водоснабжение семи городов ЛНР, сокращенное из-за обстрела ВСУ территории Республики. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Киевские силовики 19 июля обстреляли из миномета село Калиновка, в результате чего произошел перепад напряжения по линиям энергоснабжения и прекращена работа насосного оборудования на насосных станциях Алчевского управления "Луганскводы". Результатом аварийного обесточивания стал гидроудар магистрального водовода диаметром 1200 мм "Славяносербская насосная станция 3-го подъема – Славяносербская насосная станция 4-го подъема". Специалисты "Луганскводы" к вечеру 19 июля завершили ремонт водовода.

"По состоянию на 20 июля ведется заполнение системы водоснабжения. К вечеру сегодняшнего дня планируется возобновить плановую подачу воды жителям городов Алчевск, Перевальск, Стаханов, Кировск, Брянка, Красный Луч и Антрацит, недопоставка воды которым составляла более 50% от суточных объемов подачи воды", - рассказали на предприятии.

20 июля — Луганск