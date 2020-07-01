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В Луганске в ДТП погибли два человека

verter Сегодня, 14:000Новости
В Луганске в ДТП погибли два человека
Автомобиль столкнулся с барьерным ограждением автодороги в оккупированном Луганске, в результате ДТП два человека погибли.
Как сообщает ЦОС МВД, авария произошла на объездной дороге в районе мемориального комплекса «Острая Могила».
«Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с барьерным ограждением автодороги. В результате ДТП погибли мужчина 2000 года рождения и девушка 2003 года рождения, а также пострадал мужчина 2002 года рождения», — говорится в сообщении. Происшествия - Сегодня, 13:22 195

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