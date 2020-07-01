В Киеве предложили абитуриентов из Луганска, поступающих в украинские ВУЗы, проверять на детекторе лжи



«Это один из ключевых вопросов. Но он может иметь достаточно простое решение. Опять обращусь к истории. В 1977 году в Израиле был основан первый институт для психофизиологического исследования параметров достоверности личной информации и честности претендентов на ту или иную работу. В условиях перманентной вооруженного противостояния, угроза терактов и подрывной деятельности во всех сферах жизни государства, была поставлена ??задача создания быстрой и эффективной системы тестирования благонадежности. Иммигранты, которые возвращались на свою историческую родину, в Израиль, говорили на разных языках и, так или иначе, несли на себе признак менталитета той нации, в среде которой они родились и выросли. Основным методом проверки персонала на тот период была детекция лжи. Впоследствии был создан более универсальный, быстрый и относительно недорогой тестовый инструмент, который можно было бы легко адаптировать к различным социальным и моральным параметрам. Сейчас эти технологии — не новость и власть, имея политическую волю, могла бы их эффективно использовать, решая сразу две серьезные проблемы — вопрос внутренней безопасности и снятия общественного напряжения «, — заявил Ю. Грицик. Новости Украины - Сегодня, 12:41 247 Детей из ОРДЛО перед вступлением в украинские вузы нужно проверять на детекторе лжи. Об этом в комментарии «Вслух» сказал журналист, политолог Юрий Грицик.«Это один из ключевых вопросов. Но он может иметь достаточно простое решение. Опять обращусь к истории. В 1977 году в Израиле был основан первый институт для психофизиологического исследования параметров достоверности личной информации и честности претендентов на ту или иную работу. В условиях перманентной вооруженного противостояния, угроза терактов и подрывной деятельности во всех сферах жизни государства, была поставлена ??задача создания быстрой и эффективной системы тестирования благонадежности. Иммигранты, которые возвращались на свою историческую родину, в Израиль, говорили на разных языках и, так или иначе, несли на себе признак менталитета той нации, в среде которой они родились и выросли. Основным методом проверки персонала на тот период была детекция лжи. Впоследствии был создан более универсальный, быстрый и относительно недорогой тестовый инструмент, который можно было бы легко адаптировать к различным социальным и моральным параметрам. Сейчас эти технологии — не новость и власть, имея политическую волю, могла бы их эффективно использовать, решая сразу две серьезные проблемы — вопрос внутренней безопасности и снятия общественного напряжения «, — заявил Ю. Грицик. Новости Украины - Сегодня, 12:41 247

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