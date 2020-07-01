Коммунальщики Луганска за неделю ликвидировали последствия почти 77% аварий – мэрия

Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе по обращениям жителей ликвидировали последствия почти 77% аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.

"За неделю поступило 400 заявок по аварийным ситуациям, из которых 307 отработали. 93 (остаются) в работе, в том числе 53 порыва и 38 забоев", – рассказал он.

Летун добавил, что, кроме того, за прошедшую неделю коммунальщики удалили и обрезали 38 аварийных деревьев на территории Луганска.

20 июля — Луганск