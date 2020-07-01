ОД "Мир Луганщине" провело бесплатные кинопоказы в прифронтовом Первомайске и Лутугино

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провело бесплатные кинопоказы в прифронтовом Первомайске и Лутугино. Об этом сообщила пресс-служба ОД.

В первомайском центре культуры и досуга "Заря" был организован показ фильма "Холоп", а в лутугинском Дворце культуры имени Тараса Шевченко показали фильм "Хороший мальчик".

Перед началом показов активисты территориальных отделений ОД угощали гостей чаем и кофе.

"С радостью сообщаю, что проект "Мир кино" возобновил свою работу на территории городов и районов Республики. Теперь, как и прежде, первомайцы могут наслаждаться бесплатным показом любимых фильмов на большом экране", - обратилась к зрителям сотрудник исполкома первомайского теротделения ОД Анжелика Левицкая.

Руководитель общественной приемной лутугинского территориального отделения движения Наталья Гречуха выразила уверенность в том, что "с каждым разом в зрительном зале будет все больше и больше желающих увидеть новинку российского кинематографа".

"При условии стабильной эпидемиологической обстановки такие показы фильмов станут регулярными", - сказала она.

Напомним, проект "Мир кино" стартовал в декабре 2019 года. В его рамках ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Реализация проекта была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

20 июля — Луганск