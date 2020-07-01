Погребинский оценил угрозу развала Украины региональными властями

«Из-за слабости центра чиновники на местах стараются взять на себя ответственность», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление Михаила Саакашвили об угрозе развала Украины местными властями.«Сегодня есть разговоры о том, что центральная власть слабая, и потому местные власти пытаются взять на себя ответственность за принятие решений, игнорируя президента и правительство», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил о том, что местные власти могут развалить Украину. Он предупредил, что силы, которые оказались «подвинуты» нынешней властью, готовят «большой реванш».По его мнению, 80% средств эти чиновники «украдут», а на остальные деньги создают «частные армии». Саакашвили упомянул регион, которым он некогда руководил: по словам экс-губернатора, в Одессе есть «муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета».По оценке Погребинского, Саакашвили преувеличивает опасность регионального сепаратизма, но тем не менее имеет место такое явление, как усиление региональных властей на фоне слабости центра. Иногда центробежные тенденции имеют национальную окраску, полагает эксперт. В частности, на западе Украины, в Закарпатье и Северной Буковине, есть районы, где венгерские и румынские общины (составляющие там большинство) хотят получить автономию, указал собеседник.Что же касается Одесской области, то там сложился региональный центр силы в лице мэра Одессы Геннадия Труханова и его окружения. «Губернатор Одесской области Максим Куцый слаб. Его все игнорируют. В то же время мэр Труханов – сильный и довольно популярный лидер с криминальным прошлым. У него нет серьезных конкурентов на предстоящих выборах – и, скорее всего, он будет снова избран», – убежден Погребинский.«В целом ведутся разговоры о том, что из-за того, что президент Владимир Зеленский показал себя слабым и бездарным руководителем, нельзя, чтобы он отбыл весь срок, надо его менять. В этом случае президент либо должен уйти добровольно, либо может произойти переворот. В переворот я не верю, потому что нет перспективы его легитимизации. Без поддержки Запада переворот невозможен. А Запад не может поддержать переворот против Зеленского. Он их устраивает, ведь он делает все, что ему говорят», – пояснил собеседник.Погребинский отметил, что разные силы в стране готовят протесты, чтобы сохранить себя в политике. «Но у них нет раскрученного лидера. Активно проявляет себя только экс-президент Петр Порошенко, но он лидер по антирейтингу в стране, у него нет никаких шансов вернуться к власти», – заверил политолог.Наталья Макарова