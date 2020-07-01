В Иране казнён обвиняемый в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана утром 20 июля казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.Об этом сообщает агентство Tasnim. Расследование против Маджда начали еще до гибели Сулеймани. Его обвиняли не только в шпионаже в пользу США, но и в работе на израильскую разведку «Моссад».Казненный, по версии иранского суда, собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции, элитное подразделение которого возглавлял Сулеймани, передавал ее иностранным спецслужбам и получал за это вознаграждение в долларах.Тегеран выявил шпиона, отследив его телефонные разговоры с представителями ЦРУ. Маджд передавал им также сведения о вооружениях, телекоммуникациях, расположении военных объектов и секретных кодах. Кроме того, утверждается, что он пытался установить контакт с разведкой Саудовской Аравии.Агентство отмечает, что казнь Маджда не связана непосредственно с гибелью Сулеймани, так как он был арестован еще до этого.Генерал Касем Сулеймани погиб 3 января недалеко от аэропорта Багдада в Ираке в результате ракетного обстрела автоколонны. Атака на Сулеймани была операцией вооруженных сил США. Президент Дональд Трамп объяснял убийство генерала тем, что Сулеймани готовил нападения на американские посольства в разных странах.источник