Краснодон и Суходольск остались без воды на неопределенный срок



Об этом сообщает пресс-служба «Луганскводы»

«20 июля в результате кратковременного обесточивания водозаборов Краснодонского района произошел порыв магистрального водовода... В связи с ремонтными работами на данном водоводе с 12:00 прекращена подача воды на города Краснодон и Суходольск (частично)», — говорится в сообщении.

Возобновить водоснабжение городов планируется после окончания работ на водоводе. Дата окончания не анонсирована. Удобный город - Сегодня, 14:24 130 «Лугансквода» из-за порыва на магистральном водоводе сократила подачу воды в Краснодон и Суходольск.Об этом сообщает пресс-служба «Луганскводы»«20 июля в результате кратковременного обесточивания водозаборов Краснодонского района произошел порыв магистрального водовода... В связи с ремонтными работами на данном водоводе с 12:00 прекращена подача воды на города Краснодон и Суходольск (частично)», — говорится в сообщении.Возобновить водоснабжение городов планируется после окончания работ на водоводе. Дата окончания не анонсирована. Удобный город - Сегодня, 14:24 130

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