Автомобильный пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ закрыли на 30 дней



«МАПП «Изварино» ограничил пропуск всех видов транспортных средств из-за ремонтно-профилактических работ, проводимых на сопредельном российском таможенном посту «Донецк»», — говорится в сообщении ГКТ.

С сегодняшнего дня пропуск не осуществляется. Уточняется, что ремонтные работы планируется завершить в течение 30 дней, сообщают местные СМИ

В Луганске заявили, что людям, которые имеют разрешение на выезд в РФ, нужно для перемещения на автомобиле выбирать пункты пропуска «Червонопартизанск» или «Должанский». Экономика - Сегодня, 14:08 482 На международном автомобильном пункте пропуска в Изварино ограничен пропуск транспорта.«МАПП «Изварино» ограничил пропуск всех видов транспортных средств из-за ремонтно-профилактических работ, проводимых на сопредельном российском таможенном посту «Донецк»», — говорится в сообщении ГКТ.С сегодняшнего дня пропуск не осуществляется. Уточняется, что ремонтные работы планируется завершить в течение 30 дней, сообщают местные СМИВ Луганске заявили, что людям, которые имеют разрешение на выезд в РФ, нужно для перемещения на автомобиле выбирать пункты пропуска «Червонопартизанск» или «Должанский». Экономика - Сегодня, 14:08 482

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