Канадские инструкторы в зоне "ООС" учат бойцов ВСУ проведению диверсий – Народная милиция

Канадские инструкторы прибыли в район села Дмитровка Новоайдарского района для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В зоне ответственности 25-й бригады в районе Дмитровки отмечено прибытие трех канадских инструкторов, специалистов по диверсионно-подрывному делу, для обучения двух групп специально отобранных военнослужащих соединения", - сказал он.

Филипоненко отметил, что о качестве подготовки и квалификации иностранных инструкторов "наглядно свидетельствуют потери, понесенные на днях группой (иностранных) диверсантов из 35-й бригады морской пехоты", которая подорвалась на минах в районе поселка городского типа Зайцево при попытке пересечения линии боевого соприкосновения с ДНР.

"Призываем командира 25-й бригады (полковника Олега) Зенченко воздержаться от проведения провокации, дабы не повторять ошибок командира 35-й бригады (полковника Николая) Паласа, на счету которого бездумная гибель трех военнослужащих", - добавил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 июля — Луганск