Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия (видео)

«По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота, – это «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», – приводит его слова ТАСС.

Заложенные в Керчи в понедельник, 20 июля, универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», сообщил президент Владимир Путин во время церемонии закладки.Также Путин сообщил, что две атомные подлодки, заложенные в понедельник на «Севмаше», названы в честь городов воинской славы – «Воронеж» и «Владивосток».Путин также сообщил, что строительство в России серии универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев будет продолжено после испытаний первых двух.