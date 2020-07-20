Мэрия Луганска планирует ко Дню города установить бюст первого главы ЛНР

Администрация Луганска планирует ко Дню города установить на площади Героев Великой Отечественной войны бюст первого главы ЛНР Валерия Болотова. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Над бюстом Болотова работает известный луганский скульптор, заслуженный художник Украины, народный художник ЛНР Александр Редькин. Скульптура выполняется в одном стиле с бюстом (выдающегося деятеля Луганщины, с 1962 по 1973 год - первого секретаря Луганского обкома партии) Владимира Шевченко, установленным на площади Героев Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.

В администрации Луганска рассказали, что бюст первого главы Республики будет установлен на центральной площади города после всех технических этапов, включая покрытие медью.

"Работы ведутся уже месяц, начало очень хорошее. В планах у нас – успеть все это сделать ко Дню города, к 225-летию Луганска", – сказал глава столичной администрации Манолис Пилавов.

В мэрии добавили, что, кроме того, ко Дню города столичный парк имени Максима Горького украсит новая скульптурная композиция, над которой работает авторский коллектив под руководством народного художника ЛНР Виктора Горбулина.

"Скульптурную композицию, детали которой мастера пока не раскрывают, в финале покроют белой краской, как и знаменитую "Девушку с веслом", – рассказали в администрации города.

Валерий Болотов родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов Луганской области. В 1988 году был призван в армию, службу проходил в воздушно-десантных войсках, имел боевой опыт. После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.

В ходе протестов на юго-востоке Украины Болотов 5 апреля 2014 года призвал к открытому противостоянию с украинскими властями, в дальнейшем принял участие в захвате здания управления СБУ в Луганске.

С 21 апреля 2014 года был народным губернатором Луганской области, главой ЛНР - с 18 мая по 14 августа 2014 года. Скоропостижно скончался 27 января 2017 года в Москве от острой сердечной недостаточности.

20 июля — Луганск