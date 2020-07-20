Школы Перевальщины в рамках проекта Молодежного парламента получили интерактивные карты (ФОТО)

Школы Перевальского района в рамках проекта "Энергия знаний", реализуемого Молодежным парламентом (МП) ЛНР, получили интерактивные карты мира. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Интерактивные карты в 18 школ региона передали и.о. руководителя исполкома перевальского теротделения ОД Мария Михайлова и заместитель председателя МП Виктор Михайленко, по инициативе которого они были приобретены.Подаренные учреждениям карты работают с помощью бесплатного приложения для телефонов и смартфонов IQ Map, которое создает эффект добавленной реальности. Приложение позволяет подробно изучить как сами страны, так и находящиеся в них объекты и обитающих там животных.Михайлова отметила, что каждое учебное учреждение района активно сотрудничает с ОД "Мир Луганщине"."Вы делаете очень много для нашего теротделения. Вы не просто принимаете участие в работе движения, а и привлекаете молодежь к различным его проектам, - сказала она. - Каждый из активистов – это наша общая гордость".В движении уточнили, что теперь интерактивные карты есть в каждом общеобразовательном учреждении региона."Команда Перевальского района очень дружная. Мы тесно сотрудничаем с управлением образования. Нам хотелось их отблагодарить за помощь. Интерактивные карты – это отличное решение, они смогут разнообразить учебный процесс и будут интересны учащимся", – добавил Михайленко.Ранее интерактивные карты в рамках проекта "Энергия знаний" получили три учебных заведения Перевальского района.20 июля — Луганск