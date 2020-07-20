Общественники Алчевска поздравили с 95-летием ветерана труда, восстанавливавшую АМК

Администрация Алчевска и общественники поздравили с 95-летием ветерана труда Марию Хильченко, принимавшую участие в восстановлении Алчевского металлургического комбината (АМК). Об этом сообщило управление информационной политики администрации города."18 июля свой 95-й день рождения отметила ветеран труда из Алчевска Мария Алексеевна Хильченко. От имени главы администрации города Алчевска Натальи Пятковой с юбилеем ее поздравили активисты Алчевской городской организации ветеранов, представители Алчевского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", - говорится в сообщении.Гости вручили имениннице цветы, поздравительный адрес и подарок.В мэрии рассказали о том, что Хильченко приехала из Челябинской области в составе отряда рабочих, направленного в Алчевск (с 1925 по 1961 год город носил название Ворошиловск) для восстановления металлургического комбината, разрушенного в годы Великой Отечественной войны."В годы (гитлеровской) оккупации его (АМК) оборудование находилось в эвакуации за Уралом, а помещения цехов были испепелены врагом, который бесновался от того, что ему не удалось захватить жемчужину Ворошиловска – мощный метзавод", - напомнили в управлении информационной политики, добавив, что после завершения восстановительных работ Хильченко осталась работать на полюбившемся ей предприятии.История Алчевского металлургического комбината берет начало с 1895 года, когда по инициативе известного промышленника и банкира Алексея Алчевского было создано Донецко-Юрьевское металлургическое общество (ДЮМО), начавшее строить возле станции Юрьевка Екатерининской железной дороги крупный металлургический завод. Уже 26 мая 1896 года была задута первая доменная печь ДЮМО. До Великой Октябрьской социалистической революции алчевский завод был крупным по тем временам предприятием с шестью домнами, семью мартеновскими печами и прокатным цехом. В 1923-1925 годах завод находился на консервации, лишь в феврале 1925 года была восстановлена доменная печь №2, а позже постепенно стали возвращаться в строй и остальные агрегаты. Позже была проведена реконструкция завода, в рамках которой были сооружены две новые механизированные доменные печи и другие объекты. Коренная реконструкция меткомбината была проведена в 1952–1962 годах. В этот период были построены мощные мартеновские печи, обжимной стан, агломерационная фабрика. В связи с преобразованием крупных металлургических заводов в металлургические комбинаты, Алчевский металлургический завод в 1984 году был преобразован в комбинат. В 1994 году создано открытое акционерное общество (ОАО)"Алчевский металлургический комбинат" (с 8 апреля 2011 года – публичное акционерное общество (ПАО). 29 сентября 2003 года корпорация "Индустриальный Союз Донбасса", швейцарская и австрийская компании подписали меморандум намерений о масштабной реконструкции комбината до 2011 года. Работа АМК была остановлена в августе 2014 года из-за активных боевых действий в Донбассе. В декабре 2017 года АМК запустил доменную печь. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в ходе посещения предприятия заявлял, что запуск меткомбината является важным шагом на пути восстановления экономики Донбасса.20 июля — Луганск