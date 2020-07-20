Активисты "Юной гвардии" в Международный день шахмат провели онлайн-турнир

Активисты республиканской детской организации (РДО) "Юная гвардия" провели онлайн-турнир, посвященный Международному дню шахмат и радиоматчу между сборными СССР и США, состоявшемуся в 1945 году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

"Сегодня, в Международный день шахмат, в 13 городах и районах ЛНР состоялись шахматные игры между активистами республиканской детской организации "Юная гвардия", – говорится в сообщении.

В Минобразования уточнили, что игры турнира посвящены радиоматчу между шахматистами СССР и США, который проходил с 1 по 4 сентября 1945 года. Команды разделяли расстояния: сборная СССР играла в Москве, сборная США – в Нью-Йорке. Итоги радиоматча доказали превосходство советских спортсменов над американскими.

Тематический шахматный турнир состоялся по инициативе Центра развития детского и молодежного движения и РДО "Юная гвардия" при поддержке Министерства образования и науки ЛНР.

"Итоги состоявшихся в городах и районах Республики игр будут окончательно подведены в августе, когда состоятся финальные состязания между их победителями. По итогам финала участники будут отмечены на мероприятиях слета лидеров школьного самоуправления "Юная гвардия 2020", – рассказали в ведомстве.

В Министерстве пояснили, что в рамках форума во всех городах и районах Республики пройдут однодневные выездные мероприятия с работой тематических площадок, мастер-классами и игровыми квестами.

Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля. Праздник был учрежден в 1966 году по решению Всемирной шахматной федерации. В этот день обычно проводятся соревнования и разнообразные тематические мероприятия.

20 июля — Луганск