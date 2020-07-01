Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 1,4 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 1,4 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД.

"С момента старта акции "Рука помощи" волонтеры помогли 1 411 жителям разных городов и районов Республики", - говорится в сообщении.

В ОД уточнили, что на прошлой неделе волонтеры из городов ЛНР оказали помощь 35 жителям Республики.

В реализации акции, включающей доставку жителям ЛНР продуктов питания, воды и медикаментов, приняли участие депутаты Молодежного парламента ЛНР, работники теротделений движения, активисты проекта "Волонтер" ОД.

"Принимаю участие в акции с самого ее начала и каждый раз радуюсь, когда помогаю жителям своего города. Я вижу, что наша помощь для них очень важна и все заявители от чистого сердца благодарны нам", – сказал активист проекта "Волонтер" Сергей Дементьев.

Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 14 млн, из них более 597 тыс. скончались. ЛНР подтверждены 600 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

20 июля — Луганск