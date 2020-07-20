"Лугансквода" 21 июля сократит водоснабжение Стаханова и Брянки из-за ремонта водовода

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 21 июля сократит подачу воды потребителям Стаханова и Брянки из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Во вторник, 21 июля, специалисты Алчевского управления проведут ремонт магистрального водовода диаметром 500 мм "3-й подъем Стаханова – Криворожская насосная станция (Брянка)". В связи с этим с 22:00 20 июля будет сокращено водоснабжение в Стаханове на 20% и Брянке – на 40%", - говорится в сообщении.

Возобновить подачу воды в указанных населенных пунктах в прежнем объеме планируется к утру 22 июля.

В "Луганскводе" призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды.

20 июля — Луганск