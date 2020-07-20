Глава ЛНР поручил местным властям проконтролировать подготовку к отопительному сезону

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики проконтролировать сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к отопительному сезону.

"Во время селекторного совещания поручил главам администраций городов и районов ЛНР взять под личный контроль сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к бесперебойному прохождению осенне-зимнего периода", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

20 июля — Луганск