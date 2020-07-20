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Глава ЛНР поручил местным властям проконтролировать подготовку к отопительному сезону

Sergey 20-07-2020, 18:1757Новости
Глава ЛНР поручил местным властям проконтролировать подготовку к отопительному сезону
Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики проконтролировать сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к отопительному сезону.
"Во время селекторного совещания поручил главам администраций городов и районов ЛНР взять под личный контроль сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к бесперебойному прохождению осенне-зимнего периода", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.
20 июля — Луганск

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