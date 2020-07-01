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Захарова отреагировала на санкции США против Кадырова

Sergey Сегодня, 19:0016Новости
Захарова отреагировала на санкции США против Кадырова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будет сложно ответить зеркально на решение Госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список».
«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Ранее в понедельник Госдеп заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против Рамзана Кадырова. При этом Кадыров говорил, что находится «во всех санкционных списках, которые существуют», и осталось придумать только что-нибудь «отдельно» для него.

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