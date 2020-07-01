Россия возрождает кораблестроение в Крыму, Киев режет В«УкраинуВ» на металлолом

Закладка новых десантных кораблей в Керчи при участии президента РФ Владимира Путина – свидетельство возрождения пришедшего в упадок при Украине кораблестроения в Крыму в результате воссоединения с Россией.Об этом в комментарии журналистам заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он подчеркнул, что крымские заводы загружаются заказами даже в условиях санкций Запада.«Россия абсолютно правильно делает, она не должна обращать внимание на международные санкции. Россия должна развиваться, строить Крым, особенно расширять производственную инфраструктуру. Для Крыма это дополнительные рабочие места, если заработает судостроительная верфь в полную мощь», – заявил Журавко.В противовес он привёл в пример Украину.«Херсон – судостроение практически уничтожено, осталась какая-то мелочь работать. Николаевский судостроительный завод фактически уничтожен – занимается какими-то мелкими ремонтами. А вот самим судостроением, которым раньше славилась Украина, государство этим не занимается», – отметил экс-депутат.«Крым и граждане Крыма определились, они приняли решение правильное – перешли в состав России. А Россия имеет полное право создавать новые условия для перспективы и развития Крыма», – добавил Алексей Журавко.источник