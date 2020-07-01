Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Прокуратура за неделю способствовала выплате долга по зарплате на сумму более 1,8 млн руб.

Sergey Сегодня, 19:1514Новости
Прокуратура за неделю способствовала выплате долга по зарплате на сумму более 1,8 млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 10 по 16 июля была выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 1,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 819 861 руб.", – говорится в сообщении.
В результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
20 июля — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: