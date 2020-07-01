Прокуратура за неделю способствовала выплате долга по зарплате на сумму более 1,8 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 10 по 16 июля была выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 1,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 819 861 руб.", – говорится в сообщении.

В результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

20 июля — Луганск