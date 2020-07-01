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Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

Sergey Сегодня, 20:150Новости
Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

Отдыхать на пляжах и купаться в море, можно не опасаясь заражения коронавирусом, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
«Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен», – сказал Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок также считает, что риск подхватить COVID-19 в солнечную погоду во время отдыха на пляже крайне мал.
"Вирусные частицы уничтожаются под воздействием ультрафиолета, действие которого в летнее время более активно. Шансы подцепить коронавирус вдали от больного человека невелики.Ультрафиолетовое излучение способно довольно быстро разрушить вирус. Для этого достаточно десяти секунд", - объяснил эксперт.

Ученый рекомендует не пренебрегать мерами безопасности, так как в облачную погоду такой способ борьбы с COVID-19 не так эффективным. Если человек почувствовал недомогание, ему стоит обратиться к специалисту и пройти обследование, чтобы начать лечение на ранних стадиях. Всего в Крыму зафиксировали 983 случая COVID-19.

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