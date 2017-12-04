Дайте мне гарантии и я вернусь в Россию!

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С 2014 года ряды украинских карателей на Донбассе стали пополняться боевиками с российскими паспортами. Некоторые из них поехали на Украину за боевым опытом, чтобы потом устроить Евромайдан в России. Для других гражданская война на Украине стала соблазном легкой наживы или способом избежать в России уголовного наказания. Некоторые такие бывшие россияне, — как уроженка Ставрополья Юлия Толопа, снайперша из карательного батальона «Айдар», — смогли получить украинский паспорт. Толопа еще и вышла замуж за карателя-украинца, сейчас зарабатывает деньги в бизнесе по оказанию помощи отставным карателям. Но Толопе крупно повезло. Остальные «патриоты Украины» из России на себе испытывают мудрость древнего изречения «Рим предателям не платит». Киевский режим распростер объятия желающим повоевать в АТО россиянам, а потом выкинул на улицу без средств к существованию и государственной поддержки.«Заукраинец"-неонацист Александр Валов в 2014 году сбежал на Украину от уголовного преследования за преступления хулиганского и экстремистского характера. Валов пропагандировал в родном Мурманске идеи «поморского национализма» и отделения региона от России, выступал против празднования Дня Победы, разжигал ненависть к уроженцам Кавказа и Средней Азии, провоцировал конфликты с «нерусскими» и сотрудниками правоохранительных органов. Валов на Украине показал свой военный билет, где указано, что он сержант запаса Российской армии, военно-учетная специальность «разведчик». Его приняли в неонацистское формирование «Азов» (запрещено в России), отправили в АТО. В январе 2015 года Валов в составе «Азова» выполнял «боевую задачу по отвлечению российских войск от Мариуполя», — иными словами, уничтожал инфраструктуру и гражданское население села Широкино, за что получил медаль ВСУ. Валова в итоге комиссовали из-за множественных ранений в голову, отправили в украинский тыл. Однако надежды перебежчика на признание Украиной его военных заслуг быстро улетучились. Ему отказали не только в украинском гражданстве, но и в дающем льготы статусе участника боевых действий (УБД). УБД по закону Украины могут получать только служащие ВСУ, Нацгвардии или других силовых структур, а там могут служить только граждане Украины.По словам Валова, отказ в украинском гражданстве он получал из канцелярии президента Украины Петра Порошенко девять раз. Не имея украинского гражданства, не владея украинским языком, Валов на Украине был обречен на участь бездомного и безработного нищего, к тому же страдающего от полученных в АТО контузий. Валов стал нищенствовать в Киеве. От голодной смерти на улице Валова спасла его знакомая украинка Юлия, с которой Валов потом стал жить вместе. Официальный брак с Юлией давал Валову шанс получить госрегистрацию на Украине. Однако потенциальный украинец Валов оказался служившим в Российской армии гражданином России, то есть возможным российским шпионом. Когда Валов и Юлия подали заявление в ОРГС (украинский аналог ЗАГС), их паспортные данные оттуда передали в СБУ. Через некоторое время Валов узнал, что Россия объявила его в розыск.Находясь под влиянием украинской пропаганды, Валов жил в страхе, что его похитят или убьют «российские диверсанты». Валов к тому же боялся, что СБУ его выдаст российским властям. В июне 2019 года Валов и его подруга запланировали просить убежища в Австрии. Для этого они купили авиабилет до Черногории, чтобы, когда будет пересадка в Вене, просить там политубежища. Побег Валовых потерпел крах уже в киевском аэропорту Борисполь — Валова просто не пустили в самолет. Валову как лицу без украинского гражданства миграционная служба Украины оформила для проезда в Австрию и Черногорию одноразовый проездной документ. Украинские чиновники то ли забыли, то ли специально не согласовали документ Валова с миграционными властями Австрии и Черногории. Иными словами, Валов вместо «посвидчення» получил филькину грамоту.Валов решил бежать в Австрию по пешим тропам нелегальных заробитчан из Западной Украины. Он доехал из Киева поездом до Закарпатья, потом два дня через карпатские леса и реки добирался пешком до Словакии. Эмиграция Валова закончилась, когда он уже в Словакии на трассе остановил машину полиции и на смеси русского и наскоро усвоенного из разговорника словацкого попросил убежища. На подозрительного «беженца» надели наручники, отвезли в изолятор временного содержания города Подгородье (230 км от украинского Ужгорода). В изоляторе Валова кормили на те деньги, что словацкие полицейские изъяли у него при задержании, — около пяти евро. На допросах Валов сказал, что он россиянин, преследуется российскими властями, временно живет на Украине и ищет убежища в Австрии. На что услышал: «Мы не хотим, чтобы россияне нас в Словакии кормили „Новичком“». Словацкий суд признал Валова нелегальным трудовым мигрантом, наложил запрет на посещение Евросоюза сроком на пять лет и передал украинской стороне. Несколько суток Валов провел в украинском СИЗО, в голоде и антисанитарии. Украинский суд признал его виновным в незаконном переходе украинской границы и назначил штраф в 3 400 гривен (около 9 тыс. рублей).Попытка получить убежище в Австрии лишила атошника Валова возможности просто съездить в Польшу на заработки, как это делают многие украинцы. Валов стал бояться, что его при переходе границы просто застрелят. На Украине царит экономическая депрессия, бывший «азовец» жалуется, что его не берут и на низкоквалифицированную работу. Пенсия за участие в АТО Валову не полагается. Валов ненавидит президента Украины Владимира Зеленского так же, как раньше ненавидел Петра Порошенко. Зеленский много раз обещал, что иностранцы — «защитники Украины» получат украинские паспорта в упрощенном порядке. Но без законодательной базы решения Зеленского имеют только рекомендательный характер. Верховная рада всю летнюю сессию рассматривала проект закона, который обеспечивает упрощенную процедуру получения гражданства Украины для атошников-иностранцев. Рассмотрение какого-то результата не имело. Летняя сессия Верховной рады заканчивается 17 июля.«Если проект так и не поставят больше на голосование (ставлю на это 90% вероятности), то все обещания Зеленского об упрощении принятия добровольцев в гражданство превратятся в тыкву, как карета из сказки про Золушку», — пишет Валов.Атошник из России все еще верит, что Украину спасет новая «революция достоинства», которая приведет к власти настоящих «патриотов Украины». Зеленского, Порошенко и даже Юлию Тимошенко Валов всерьез считает мешающими жить Украине «друзьями Путина». «Живя на Украине, мне кажется, что я так и не уезжал из РФ», — пишет в Facebook неонацист. Из-за российского гражданства Валова у подруги Валова происходят постоянные проблемы — ее нередко называют «российской шпионкой».Судьба проживающего на Украине жителя Новочеркасска Сергея Лошкарева очень похожа на украинские злоключения мурманчанина Валова. В родной Ростовской области Лошкарев одно время был экозащитником в рядах иностранного агента «Экологическая вахта по Северному Кавказу», выступал против проведения Олимпиады в Сочи. Затем «эколог» Лошкарев переквалифицировался в казака. Он сменил фамилию на Ажинов, создал на YouTube блог «Сергей Белогвардеец», где пропагандировал идеи нацистского преступника Петра Краснова. В январе 2014 года Лошкарев-Ажинов ездил в Киев на Евромайдан. После возвращения в Россию он вступил в запрещенный в России «Правый сектор» и призвал главаря «Правого сектора» Дмитрия Яроша устроить «революцию достоинства» на юге России. Лошкарев был осужден за призывы к терроризму, кроме того, у него дома нашли незаконное оружие.Отсидеть полный срок Лошкареву не дали его прошлые «экологические» связи — иностранный агент «Мемориал» признал его политическим заключенным и начал кампанию поддержки. Выйдя условно-досрочно в 2015 году, Лошкарев сбежал на Украину. Его попытки зарабатывать деньги на псевдоказачьей антироссийской пропаганде в своем видеоблоге потерпели крах — таких «пропагандистов» на Украине полно и без него. К тому же Лошкарев так и не выучил украинского языка. Смесь ростовского говора с украинскими словами, на которой Лошкарев обращается к украинской аудитории, вызывает смех как у украинцев, так и у россиян. Многим украинцам язык Лошкарева напоминает псевдоукраинский суржик экс-премьера Украины Николая Азарова. Азаров для боевиков «Правого сектора» и других националистов — крайне токсичная фигура, сравнения с Азаровым для Лошкарева оказались не на пользу. А связи Лошкарева с «Правым сектором» и его интернет-активность оттолкнули от этого российского правосека более здравомыслящих украинцев. В итоге Лошкарев оказался обречен на жалкую участь. Без знания украинского языка, без украинского гражданства и с «правосековским» прошлым его не каждый возьмет и мойщиком посуды в дешевое кафе.Лошкарев-Ажинов умоляет власти России дать ему вернуться на Родину, чтобы начать новую жизнь. Вот текст его обращения, опубликованного весной:«Я не предавал Родину ради денег — только ради собственной глупости. Я просто надышался дыма на Майдане. Украина мне ничего не дала! Она даже не дает мне собачий паспорт дурака-беженца, чтоб я мог устроиться дворником или мойщиком туалетов. Работать чернорабочим по гроб жизни, унижаться — это мои тридцать иудиных сребренников. Ненавижу себя! Зачем я связался с этими майданами, казачествами, политикой? Я готов признать вину, за свои видеоролики в поддержку Украины в 2014 году и раскаиваюсь за их изготовление. Дайте мне гарантию, что не будет реального срока, и я вернусь в Россию! Надоела такая жизнь! Обещаю никогда больше ни слова ни сказать, ни написать в отношении российской власти и вообще политики».Артур ПриймакДолго же до них доходило, хотя казалось бы, пример чудесной судьбы побиравшегося актера Пашинина был перед глазами. Да и сбежавший с Украины человек выдававший себя за Аркадия Бабченко, тоже как бы намекает на перспективы таких деятелей на Украине. Про убитых Вороненкова и Шеремета и вовсе говорить неудобно.Борис Рожин