В Днепропетровской области сошли с рельсов поезда. Все поезда в Донбасс опаздывают



Отмечается, что движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.

Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

№ 80 Киев — Днепр;

№ 115 Бердянск, Покровск — Киев;

№ 54 Одесса — Днепр;

№ 4 Запорожье — Ужгород;

№ 83 Мариуполь — Киев;

№ 733 Покровск — Киев.

Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Перегон «Воскобойня — Верхнеднепровск» будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время. Новости Донецка - Сегодня, 19:44 208 На перегоне «Воскобойня — Верхнеднепровск» сошли с рельсов поезда, из-за чего задерживаются пассажирские рейсы в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці".Отмечается, что движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:№ 80 Киев — Днепр;№ 115 Бердянск, Покровск — Киев;№ 54 Одесса — Днепр;№ 4 Запорожье — Ужгород;№ 83 Мариуполь — Киев;№ 733 Покровск — Киев.Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.Перегон «Воскобойня — Верхнеднепровск» будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время. Новости Донецка - Сегодня, 19:44 208

Метки: {keywords}