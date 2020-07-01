В Днепропетровской области сошли с рельсов поезда. Все поезда в Донбасс опаздывают
На перегоне «Воскобойня — Верхнеднепровск» сошли с рельсов поезда, из-за чего задерживаются пассажирские рейсы в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці".
Отмечается, что движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.
Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:
№ 80 Киев — Днепр;
№ 115 Бердянск, Покровск — Киев;
№ 54 Одесса — Днепр;
№ 4 Запорожье — Ужгород;
№ 83 Мариуполь — Киев;
№ 733 Покровск — Киев.
Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.
Перегон «Воскобойня — Верхнеднепровск» будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время. Новости Донецка - Сегодня, 19:44 208
Отмечается, что движение восстановлено по одной колее: железнодорожники освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских.
Из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:
№ 80 Киев — Днепр;
№ 115 Бердянск, Покровск — Киев;
№ 54 Одесса — Днепр;
№ 4 Запорожье — Ужгород;
№ 83 Мариуполь — Киев;
№ 733 Покровск — Киев.
Вместе с тем, подготовлен обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.
Перегон «Воскобойня — Верхнеднепровск» будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время. Новости Донецка - Сегодня, 19:44 208
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