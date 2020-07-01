Синоптики прогнозируют днем 21 июля в ЛНР до 31 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 21 июля будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 20 июля до 21:00 21 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 26-31 градус тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 июля метеорологи отмечали в 1967 году – плюс 6,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1981 году и составляла плюс 37,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 21 июля – 04:05, время захода – 20:51. Продолжительность светового дня составит 16 часов 46 минут.

По предварительному прогнозу, днем 22 июля при прохождении атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами; температурный фон 23 июля понизится на 2-3 градуса.

20 июля — Луганск