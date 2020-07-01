Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошли более тысячи человек



Об этом сообщает телеграм-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса«.

Для сравнения 17 июля через КПВВ в сторону Станицы прошло 536 человек, в сторону Луганска 503 человека. Новости Региона - Сегодня, 20:48 123 Вчера, 19.07 через КПВВ «Станица Луганская» в сторону Станицы прошло 650 человек, в сторону Луганска 457 человек.Об этом сообщает телеграм-канал «Ситуация на блокпостах Донбасса«.Для сравнения 17 июля через КПВВ в сторону Станицы прошло 536 человек, в сторону Луганска 503 человека. Новости Региона - Сегодня, 20:48 123

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