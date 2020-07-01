Право на свободу

То, что политики и чиновники Украины не держат своих обещаний, даже зафиксированных на бумаге, это уже ни для кого не новость. Обманывают всех и вся, а вся это чехарда с взятыми на себя обязательствами больше походит на соревнования по лжи и лицемерию.Правительство Украины, практически каждый его состав, обманывает не только представителей России и непризнанных республик Донбасса, заключая соглашения, которые изначально не собирается выполнять. В дураках постоянно ходят как и западные партнеры, так и колоритный народ Украины. Но если обман западных партнеров происходит без особых последствий, а народ Украины в принципе обманываться рад, то история невыполненных по отношению к жителям ДНР и ЛНР обещаний буквально написана кровью.Постоянное затягивание установления режима прекращения огня, реального прекращения, манипуляции с отводом войсковых подразделений с территории так называемой «серой зоны», регулярные попытки проведения диверсионных операций – все это стоило жизни сотням и сотням мирных жителей непризнанных республик Донбасса.Постоянно уклоняясь от выполнения условий как Минских соглашений, так и формулы Штайнмайера, официальный Киев при этот открыто вопит о том, что причина срыва реализации мероприятий, предусмотренных достигнутыми ранее договоренностями, кроется несомненно в России и в позиции ее отдельных представителей. Разумеется, при этом украинские политики предусмотрительно умалчивают о том, что основное бремя по реализации указанных соглашений лежит именно на Украине и непризнанных республиках Донбасса. Россия всего лишь выступает гарантом, точно так, как это делает Германия и Франция.Однако если вы решите погрузиться в реалии украинской политики, то очень скоро поймете, что вокруг как Крыма, так и непризнанных республик Донбасса кипит весьма бурная деятельность. Посредством каких-то мифических социологических опросов изучается общественное мнение, анализируются перспективы курортного сезона, это в Крыму, а также идет постоянный пересчет оставшегося населения, с выделением тех, кто просто мечтает вернуться в состав Украины. Более того, какие-то там министры по делам временно оккупированных территорий даже планируют недалекое будущее республик, которые уже давно и де-факто и де-юре приобрели самостоятельность. В общем, как говорил в свое время один талантливый автор – еще не взошло солнце, а в стране дураков уже вовсю кипела работа.Если вы вспомните о тех обязательствах, которая взяла на себя Украина в ходе участия в переговорах в нормандском формате, то одним из условий мирного урегулирования ситуации, сложившейся на Юго-Востоке страны, является проведение на территории непризнанных республик демократических выборов. При этом это далеко не самое главное условие, и уж точно оно не стоит первым номером в списке мероприятий, намеченных к реализации уже в ближайшее время. На первом этапе Украина должна была инициировать прекращение огня и отвод войск с территории зоны соприкосновения, затем принять закон, речь даже шла о внесении изменений в Конституцию страны, которые наделяют республики особым статусом.С отводом войск и прекращением огня как-то не сложилось, практически каждый день в эфире озвучивается информация о потерях с обеих сторон, а обязательство о наделении республик неким особым статусом было забыто сразу по завершению переговоров. По официальным данным, на сегодняшний день в Верховной раде на рассмотрении нет законопроектов, которые бы обсуждались или разрабатывались отдельно для закрепления особого статуса «оккупированного» Донбасса.Но вот в организации «демократических» выборов на Донбассе, при условии, что не придется выполнять прочие предшествующие пункты договоренностей, Украина готова поучаствовать в полной мере. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.По мнению депутата, «выборы на оккупированных территориях Украины должны проходить согласно единому закону. На сегодня в парламенте не готовят законопроектов, которые бы регулировали выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или в Крыму». Вроде бы как даже сейчас рассматривается вариант, по которому выборы в этом году могут состояться не на всей территории ОРДЛО – времени для этого осталось критически мало – а в каких-то отдельных частях ныне «оккупированной» территории. Опять-таки, после того, как оттуда будут выведены «российские войска» и разоружены «боевики». Весьма неоднозначно выглядит тот факт, что, постоянно говоря о присутствии российских войск на территории непризнанных республик, страна, которая как-то умудрятся проводить социологические опросы на территории Крыма, ДНР и ЛНР, так и не удосужилась предоставить сколь-нибудь весомые доказательства «интервенции».У граждан ДНР и ЛНР есть как право избирать, так и право быть избранным. Выборы на территории непризнанных республик проводятся с завидной регулярность, и ни у кого не поворачивается язык заявить об их недемократичности. Эту проблему Донбасс уже давно решил без участия Киева. Если руководство Украины действительно стремится к миру, то начинать нужно с главного, а не с откровенно формальных вопросов. Прекратите стрелять, отведите войска, признайте право жителей Донбасса на самоопределение и вскоре вы увидите, как спокойно и размеренно проходят выборы на тех территориях, которые еще совсем недавно входили в состав Украины, но были безвозвратно утеряны благодаря бездарной политике, проводимой ее руководством.Алексей Зотье