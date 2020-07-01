Прогназ погоды на неделю для Луганщины
На этой неделе на территории Луганской области прогнозируют облачную погоду без осадков.
Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного центра по гидрометеорологии.
Сегодня, 20 июля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.
22 июля синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.
23 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
24 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
25 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 09:00 63
Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного центра по гидрометеорологии.
Сегодня, 20 июля, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.
22 июля синоптики также прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла.
23 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
24 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
25 июля — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем 25-30 градусов тепла. Погода в Луганске - Сегодня, 09:00 63
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