Как будет разделена Украина

Ситуация с продолжающей загнивать Украиной все более усугубляется, страна давно потеряла международную субъектность, экономика и промышленность в разрухе, население разбегается, а олигархат продолжает мародерствовать на руинах.Разрушительные действия украинской элиты и олигархата довели страну до полной деградации государственных институтов. Самостоятельно Украина существовать уже вряд ли может, она еще держится на плаву только за счет поддержки и кредитов Запада. Общество расколото по этническому, социальному, культурному и ментальному признакам, восстановить единство страны уже невозможно, все зашло слишком далеко. Элиты, отстаивающей государственные интересы, на Украине не было и нет. Человек в здравом уме не будет серьезно воспринимать партию политического клоуна Рабиновича и «кума» Медведчука или «интернет-провокатора» Шария. Остались только мародеры и компрадоры, действующие в интересах своего кармана и заокеанских покровителей.Тем не менее правящий класс Украины считает, что страна еще нужна Западу и России и пытается на этом противостоянии строить свою игру. Но мир в последнее время серьезно меняется, и Украина в международной повестке уходит на задний план. Для США она пока еще представляет определенную ценность как русофобский плацдарм давления на Россию, а для Евросоюза вЂ• как рынок сбыта его продукции, как источник природных и сырьевых ресурсов и рынок дешевой и непритязательной рабочей силы.Для России русофобская Украина вЂ• неприятная мозоль, создающая проблемы в основном на внешнеполитическом фронте в противостоянии с Западом. Она вЂ• повод для введения западных санкций, символ раскола русской цивилизации и предательства одной из ветвей русского народа.Что бы ни говорили о значимости Украины для России, она была и остается одной из существенных частей русской цивилизации с проживающей на ней ветвью русского суперэтноса. Тем более президент России уже не раз заявлял, что одной из приоритетных задач России является восстановление русской цивилизации. Одно дело иметь эту территорию в том или ином виде в сфере своего влияния и совершенно другое вЂ• действующей против интересов России в стане геополитических противников.В связи с этим Украина для обеспечения интересов России имеет значение в геополитическом и экономическом плане с учетом еще сохранившихся очагов промышленности и инфраструктуры. При этом почти все лояльное население, ресурсы и мощности сосредоточены на Юго-Востоке, и этот регион наиболее перспективен для встраивания в политическую и экономическую систему России.Все это говорит о том, что Россия не может допустить на своих границах существование плацдарма Запада в виде сегодняшней Украины. Поэтому в интересах России найти способ ликвидации этого разросшегося гнойника.На данном этапе Украина входит в очередной цикл неустойчивости, и точкой бифуркации может стать осень этого года, на которую намечены местные выборы, способные привести к росту сепаратизма регионов, попытке окружения Порошенко устроить «головомойку» Зеленскому и готовности радикалов к попытке путча в Киеве или провокационному нападению на ЛДНР.К тому же ситуация в мире стремительно меняется. Запад вступил в системный кризис глобальной финансовой системы, а в США глобалисты и трамписты вцепились друг другу в глотку, и точка бифуркации там может наступить также осенью в связи с завершением предвыборной кампании.При наиболее вероятной победе Трампа во всем мире начнется зачистка структур глобалистов, при этом Украину победители неизбежно обанкротят, чтобы она не платила долги по кредитам для усиления глобалистов.Победителям глобалистов (Трамп, Путин и Си Цзиньпин) придется разделить рухнувшую мировую финансовую империю на свои сферы влияния, при этом значительная часть Восточной Европы наверняка попадет в сферу влияния России. Для сдерживания Китая Трампу придется опираться на Россию, и втягиваться в противостояние с ней из-за Украины ему нет никакого резона, тем более он давно уже не питает никаких симпатий к этой стране.В случае победы глобалистов ситуация в мире резко обострится, они безуспешно будут пытаться удержать рухнувший глобальный финансовый порядок и в итоге все равно проиграют, миропорядок станет другим. В этой ситуации Украине также ничего не светит, она слишком мелкая сошка в большой игре. В любых вариантах заниматься Украиной все равно придется России.Украина как единое государство не представляет интереса ни для Запада, ни для России. На Украине нет единой нации, объединенной общей идеей. Есть три этноса, по-разному оценивающих свое прошлое и совершенно неодинаково смотрящих на свое будущее. Попытки объединить всех под знаменами «великой украинской нации» или вернуться к русским корням ни к чему не привели. По всей видимости, каждый этнос должен пройти свой путь, и стремление осчастливить их «единством» с той или другой стороны теряет всякий смысл.В свете наметившейся на осень полосы нестабильности на Украине центральная власть в Киеве неизбежно начнет терять управляемость и влияние в регионах. Будут усиливаться центростремительные тенденции, и начнется распад территории на отдельные анклавы, уходящие из-под контроля Киева. Наиболее вероятна фрагментация территории и консолидация под руководством региональных элит населения с разными ментальными и политическими предпочтениями в трех регионах: Галиции, Юго-Востоке (Новороссии) и Малороссии. Исходя их этого России как будущему «смотрящему» за этой территорией придется и исходить.Учитывая, что Минский процесс, рассматривающий Украину как единое целое, зашел в тупик, с учетом изменившихся геополитических реалий нужны новые механизмы и способы воздействия на эту территорию. Рассматривать Украину как единое целое уже не имеет никакого смысла, наоборот, целесообразно стимулировать борьбу за самостоятельный статус каждого региона и в зависимости от предпочтений его элиты и населения, а также значимости для интересов России решать его будущее.В этой связи интересны идеи российского аналитика по геостратегии Школьникова, оценивающего настоящее и будущее Украины, исходя из степени влияния внутренних и внешних сил. Если рассматривать Украину как акционерное общество, то сейчас по степени влияния первое место занимает США с контрольным пакетом 50 процентов, но принимать стратегические решения по Украине они не могут, поскольку у России блокирующий пакет вЂ• 25 процентов, и она через Крым, Донбасс и другие точки влияния в мире блокирует США в принятии стратегических решений по этой территории. Миноритарными акционерами являются Германия, Франция, Польша, Венгрия, у которых порядка 15 процентов, и украинский олигархат с 10 процентами. Эти пакеты не консолидированы и практически не оказывают серьезного влияния на настоящее и будущее Украины.С учетом противостояния элит в США и возможной победы Трампа ему потребуется альянс с Россией в противостоянии с Китаем, и он может в начале 2021 года часть своего пакета (порядка 30 процентов) передать России (естественно, без всякой огласки), которая станет обладателем контрольного пакета. Блокирующий пакет остается у Запада, и Россия также не сможет принимать стратегические решения. В этой ситуации существование единой Украины в сегодняшнем виде не будет отвечать российским интересам. Желательно, чтобы она сама начала делиться изнутри.Действия украинских властей, элиты и олигархата подталкивают к такому сценарию, значимость центральной власти и компрадорской элиты начинает падать и возрастать роль региональных элит, что в итоге приведет к утрате Киевом контроля над страной. Региональные элиты, обладающие экономическим и политическим ресурсом, будут усиливать свое влияние в регионах и брать их под контроль, формировать региональные команды и расставлять своих людей в узловых точках, в том числе и в силовых структурах. Внешним силам ничего не останется, как ориентироваться на региональные элиты, имеющие ресурсы для контроля своей территории.Как следствие таких действий начнут образовываться самостоятельные регионы в виде «республик» и анклавов, не признающих центральную власть и объединяющихся «по интересам». Исходя из украинских реалий это может привести к формированию трех территориальных образований: Галиции, Новороссии и Малороссии.В этой ситуации наиболее перспективно поддерживать региональные элиты, доказывать на всех уровнях бесперспективность существования единого государства и формировать внутри и вне Украины мнение о необходимости ее раздела.Наиболее значимым для России является Юго-Восток с его преимущественно русским по духу населением и остатками экономического потенциала. Появившиеся на этой территории республики со временем смогут объединиться в Новороссию, туда же наверняка войдут ДНР и ЛНР со своими силовыми структурами, и их будущее наконец-то будет определено. Это образование на первом этапе может на конфедеративных началах входить в еще юридически существующую Украину, потом стать самостоятельным субъектом международного права и в итоге войти в состав России.Галиция, лишившись влияния в Новороссии и Малороссии, наконец станет самостоятельным анклавом. Этот анклав ни в ЕС, ни в Польшу никто не возьмет, и существовать он будет под жестким польским протекторатом.Венгерские районы Закарпатья, их не так много вЂ• всего лишь порядка 10–12 процентов, отойдут к Венгрии, а будущее Закарпатья, как и в 1945–1946 годах, будет решаться по договоренности России и Венгрии.Самая интересная судьба Малороссии, она исчезнет как самостоятельное образование и станет, по прогнозам Школьникова, как это ни странно звучит, частью второго русского государства со столицей в Минске практически в исторических границах уже забытого Великого княжества литовского. Две ветви русского народа объединятся при ведущей роли белорусской ветви и будут строить второе союзное русское государство со своими особенностями и с дальней перспективой объединения с Россией, а Лукашенко с компанией будет чем заняться.Россия по отношению к этим образованиям должна вести себя по-разному. С Новороссией необходимо будет устанавливать прочные экономические, политические и культурные связи, оказывать всемерную поддержку в этих сферах и интегрировать ее в общерусское пространство. В этом регионе необходима будет зачистка территории от представителей укронацизма с целью недопущения противодействия и провокаций, а ярые сторонники «малорусской идентичности» смогут спокойно интегрироваться на историческую Родину в Малороссию.С Малороссией ситуация другая. Здесь придется поддерживать малорусские традиции, формировать на основе русской культуры специфическое общество со своим менталитетом и особенностями, и в роли «старшего брата» здесь больше подходит белорусское общество, также имеющее свои особенности.Необходимо подчеркивать инаковость Галиции, что она является частью западной цивилизации и что ее место на Западе. Поэтому там имеет смысл поддерживать политические течения, проповедующие западоцентризм, отгораживающий их от чуждой им русской культуры.Такая стратегия России ведет только к потере Галиции, которая давно уже утратила свою русскую идентичность, остальные регионы постепенно войдут в сферу влияния России и станут частью русского цивилизационного пространства. Это процесс, естественно, будет растянут по времени. По прогнозам Школьникова, могут быть следующие этапы: 2021–2022 годы вЂ• формирование самопровозглашенных «республик», 2022–2023 годы вЂ• объединение «республик» и создание конфедерации, 2023–2024 годы вЂ• раздел Украины.При таком сценарии не потребуется колоссальных затрат ресурсов России для приведения в чувство оболваненного населения и восстановления экономики, осколки Украины, не забывшие свои русские корни, в состоянии на начальном этапе сами обеспечить себе сносное существование при поддержке и защите России.Для решения этих вопросов не нужны ни Минские соглашения (они только сдерживают решение проблемы), ни формирование ЧВК для зачистки территории Украины, ни экзотические Ост-Индские компании для проведения колониальной политики. Необходимо при взаимодействии с раскалывающимся Западом грамотно работать с региональными элитами и населением, находя компромисс по удовлетворению региональных и российских национальных интересов. При таком подходе Россия имеет возможность решить зашедшую в тупик проблему Украины и Донбасса, вернуть исконно русские земли и восстановить влияние русской цивилизации.Юрий Апухтин