Подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам начали видеоконференции – Дейнего

Заседания участников рабочих групп по политическим и гуманитарным вопросам Контактной группы начались в режиме видеоконференции. Об этом ЛИЦ сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

"Подгруппы по политическим и гуманитарным вопросам начали работу в режиме видеоконференции", - сказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

21 июля — Луганск