Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.07.2020

«Под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ», — говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 20.07.202009:00Район Васильевской насосной станции под Ясиноватой накануне вечером попал под обстрел со стороны силовиков Киева. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Уточняется, что обстрел был в 19:10. Огонь велся по направлению Каменка — Васильевка. Было выпущено четыре мины калибром 82 мм, 4 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.В СЦКК добавили, что персонал станции вынужден укрываться в убежище.