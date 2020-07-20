Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.07.2020
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- Лента военных событий в Новороссии за 20.07.2020
09:00 ВСУ открыли огонь по Васильевской насосной станции
Район Васильевской насосной станции под Ясиноватой накануне вечером попал под обстрел со стороны силовиков Киева. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обстрел был в 19:10. Огонь велся по направлению Каменка — Васильевка. Было выпущено четыре мины калибром 82 мм, 4 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.
В СЦКК добавили, что персонал станции вынужден укрываться в убежище.
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