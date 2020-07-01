Пожарные Луганской области оправдываются, почему не смогли эвакуировать людей из поселка Волчье озеро

Как минимум четыре подразделения были направлены на спасение людей в садоводстве «Волчье озеро», но добраться смогла лишь одна машина. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ на запрос ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.По данным спасателей, до 13 часов 6 июля с садоводства сигналов о возгорании в Службу спасения «101» не поступало, только о сильном задымлении.«Получив в 13:25 сообщение от диспетчера, туда направилось отделение Государственной пожарно-спасательной части №12 из-за пожара возле села Метёлкино. Но на трассе Северодонецк-Новоайдар бойцы под управлением Виталия Кищенко на пожарной автоцистерне попали в огненную ловушку: верховой пожар отрезал им путь назад. Но они продолжили движение к месту вызова и увидели на совершенно задымленной автодороге страшное ДТП: лобовое столкновение двух легковушек с двумя пострадавшими. Всего на этом отрезке дороги оказалось пять человек, которые нуждались в помощи. Всех их спасатели вывезли на своем автомобиле в медицинское учреждение города Северодонецк», — говорится в ответе.Кроме этого, в садоводство было направлено еще три подразделения по различным направлениям. Часть из них добраться «Волчьего озера» не смогла. Им пришлось заняться работой в другом месте — огонь на тот момент добрался до села Смоляниново.Одному же подразделению удалось добраться до садоводства. По данным ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, тремя разведгруппами спасатели провели обследование кооператива, сформировали автоколонну из пяти легковых автомобилей и эвакуировали 16 человек.Напомним, 7 июля члены садоводства «Волчье озеро», где огнем было повреждено около 80 домов, рассказывали, что спасатели не приехали к ним на помощь, и люди эвакуировались, кто как мог. В огне тогда погибли трое членов садоводства.6 июля в Луганской области вспыхнул пожар. 7 июля огонь перебросился на село Смоляниново, а также на дачный кооператив «Волчье озеро». 13 июля ГСЧС сообщила о ликвидации пожара.Жертвами пожара стали пять человек, 34 были госпитализированы, полностью разрушены или частично повреждены десятки домов. Также Луганская ОГА сообщала, что выгорело около пяти тысяч гектаров леса.Новости Региона - Сегодня, 09:30 257